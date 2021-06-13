F.Bahçe Kulübü, 2021-22 sezonunun tüm rotasının çizileceği en kritik günleri yaşıyor. Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertlilerin yeni başkanı, teknik direktörü, gelecek-gidecek futbolcular, yapılacak transferler ve basketbol şubesinde gerçekleştirilmesi düşünülen operasyonlar önümüzdeki 15 gün içinde netleşecek. Bu süreçte en çok merak edilen konu, futbol takımının yeni teknik patronunun kim olacağı...

BASKETBOLDA 8 OYUNCU TOPUN AĞZINDA

25-26 Haziran tarihlerindeki seçime tek aday olarak girmesi beklenen başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “Yeni teknik direktörü 21 Haziran’dan sonra açıklarız” ifadesini kullanmıştı.

Erkek basketbol şubesinde de oyunculardan Ali Muhammed, Jarell Eddie, Alex Perez, Edgaras Ulanovas, Kyle O’Quinn, Danilo Barthel, Kenan Sipahi ve Berkay Candan’ın gönderilme ihtimali var.

ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜNDE FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜ NELER BEKLİYOR?

1- Teknik direktör ve ekibi açıklanacak.

2- Yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek.

3- Gidecek-kalacak futbolular belirlenecek.

4- Yerli ve yabancı transferler açıklanacak.

5- Sezon hazırlıklarının programı belli olacak.

6- Basketbol takımındaki revizyon netleşecek.