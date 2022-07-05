Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’da bulunan ve buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayan Fenerbahçe 'de Bright Osayi-Samuel korkuttu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız sağ bek, 5. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Mücadelenin 12. dakikasında kendisini bir daha yere bırakan 24 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından 30. dakikaya kadar devam edebildi.

Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelen 24 yaşındaki oyuncunun yerine Filip Novak girdi.

Sarı Lacivertli ekibin Osayi'nin sağlık durumu ile ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.







