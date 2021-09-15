Sezona 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerabahçe’de yoğun bir fikstür başlıyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkların arka arkaya geldiği bu dönemde yoğunlaşan maç trafiği ise dikkatlerden kaçmıyor.

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira ve ekibinin önünde önemli bir seyahat takvimi bulunuyor. Avrupa Ligi gruplarına da başlayacak olan Fenerbahçe , bir yandan yoğun lig maratonuna devam edecek.

Yoğun fikstür dikkat çekiyor!

Ekim ayındaki milli takım arasına kadar sarı-lacivertliler adeta durmadan, 3 günde bir maç yapacak. Hem sakatların artması hem yeni gelen oyuncuların adapte olması hem de 3’lü savunma sisteminin oturması için zamana ihtiyaç duyan Fenerbahçe’de yoğun fikstür dikkat çekiyor.

Yarın akşam Avrupa Ligi D Grubu’nda TSİ 22.00’da E.Frankfurt’a konuk olacak Fenerbahçe, 19 Eylül Pazar akşamı da ligde Başakşehir deplasmanına gidecek.

23 Eylül Perşembe akşamı tekrar lig mesaisi olacak ve Giresunspor’la karşılaşılacak. 26 Eylül Pazar günü de Hatayspor deplasmanına gidecek Vitor Pereira ve öğrencileri, 30 Eylül Perşembe ise Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u ağırlayacak. 3 Ekim Pazar günü de ligde Kasımpaşa deplasmanı olacak.