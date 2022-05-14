Fenerbahçe ’de son 12 haftada gelen 10 galibiyet ve 2 beraberlik başarılı seride kaleci Altay Bayındır’ın önemi gözlerden kaçmıyor. Sezonun ilk yarısında omzunda yaşadığı kırık sonrasında nerdeyse sezonu kapatmasından korkulan Altay, tam tersi harika bir geri dönüş yaptı.

Haluk Kaplan'ın katkıları!

Burada İsmail Kartal döneminin başlaması ve yeni kaleci antrenörü Haluk Kaplan’ın katkıları da ön plana çıkıyor. Özellikle Haluk Kaplan’la çalışmaya başladıktan sonra sürekli üzerine koyan, saha içi başarısı kadar saha dışında da takımın lideri olan Altay, Fenerbahçe’de şimdiden özdeşleşmiş isimler arasına adını yazdırdı.





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24 yaşındaki kaleci omuz sakatlığını atlatıp takıma geri döndükten sonra yenilgi yüzü görülmedi. 25. haftadaki Giresunspor maçıyla yeniden eldivenleri devralan Altay, son 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberliğe direkt etki etti. Sözkonusu 12 maçta 9 gol yiyen başarılı kaleci, 5 maçı gol yemeden tamamladı.









Takımın artık tartışmasız 1 numarası olan Altay Bayındır bunun yanına artık kaptanlığında sahibi oldu. Takımın birinci kaptanı olan Altay, Ankaragücü’nden sonra Fenerbahçe’de de bu başarıyı genç yaşında göstererek takdir topladı.

Özellikle Kadıköy’de Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlara açık yapılan antrenmanda, 2010-11 şampiyonluk kupasını da takım kaptanı olarak kaldıran isim olması da taraftarların çok hoşuna gitti.

Haluk Kaplan’la iyi anlaştı

İsmail Kartal dönemiyle beraber takımda kaleci antrenörlüğüne başlayan Haluk Kaplan, Altay Bayındır’ın başarısında önemli katkılara sahip.

Daha önce Hollanda’da AZ Alkmaar’da Louis Van Gaal’in ekibinde olan, İngiltere ve Almanya’da eğitimler alan Haluk Kaplan, Altay başta olmak üzere Fenerbahçe’deki tüm kalecilerle çok iyi bir uyum yakaladı. Kalecilerin performansı yukarıya çıktı.

Alkışlanan rakamlar

Bu sezon Altay Bayındır’ın ligdeki performansı beğeni topladı. Özellikle 12 haftalık yenilmezlik serisinde genç eldiven dikkat çekti. Sezonun genelinde ise ligde 22 maça çıkan Altay, 8 maçta gol yemedi. 24 yaşındaki eldiven toplamda 20 gol yedi. Yüzde 75’lik kurtarış yüzdesi tutturan sarı-lacivertli kaleci, ceza sahası içinden yüzde 66, ceza sahası dışından yüzde 87’lik kurtarış ortalaması yakaladı.

Efsanelerin izinde

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde başarılı kaleciler arasına Altay Bayındır da eklendi. Hem 1 numarayı alıp hem de kaptanlık da yapan isimler arasında Toni Schumacher, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsaneleşmiş isimler bulunuyor. Altay Bayındır da bu özel isimlerin mirasını adeta devam ettirdi.

Kartal’ın eski öğrencisi

Altay Bayındır’ın son süreçte yakaladığı başarıda aslında İsmail Kartal’ı eskiden beri tanıması büyük kolaylık sağladı. 2017-18 sezonunda Ankaragücü’nde İsmail Kartal’la çalışan ve TFF 1. Lig’de şampiyon olan Altay, eski hocasıyla Fenerbahçe’de buluştu.

Altay’ı çok iyi tanıyan teknik direktör İsmail Kartal da eski öğrencisine gözü kapalı güvendi ve karşılığını aldı. 2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Altay Bayındır, bu zamana kadar 99 resmi maç oynadı. Altay, bu sezon ise 29 resmi maçta kalesine geçti.

Osman Ertuğrul hazır bekliyor

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır’ın yakaladığı başarı kadar altyapıdan yetişen Osman Ertuğrul Çetin’in performansı da teknik ekibi sevindiriyor. U19 takımından yetişip, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan 19 yaşındaki kalecinin olgun tavrı, performansı ve iş disiplini takdir topluyor. Genç Ertuğrul’un rahatlıkla Altay’ın yanında ikinci kaleci olarak devam edebileceği vurgulanıyor. (Milliyet)