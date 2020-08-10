Son dakika haberi... Fenerbahçe zararını azalttı
Fenerbahçe son dakika haberi... Fenerbahçe 2019-20 sezonuyla ilgili mali bilançoyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı Lacivertliler'de bu konuyla çok ciddi şekilde ilgilenen ve ince eleyip sık dokuyan Ali Koç yönetimi zararı geçen seneye göre azaltmayı başardı.
Fenerbahçe KAP'a yaptığı bildirimle 2018/2019 sezonunda 205 milyon TL olan kulüp zararının 154 milyon TL'ye düştüğünü açıkladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören takımlar sıralaamsında Fenerbahçe piyasa değeri en yüksek olan takım konumunda:
Fenerbahçe: 1.430 milyar TL
Galatasaray: 1.355 milyar TL
Trabzonspor: 810 milyon TL
Beşiktaş: 669 milyon TL