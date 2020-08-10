Son dakika haberi... Fenerbahçe zararını azalttı

Fenerbahçe KAP'a yaptığı bildirimle 2018/2019 sezonunda 205 milyon TL olan kulüp zararının 154 milyon TL'ye düştüğünü açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören takımlar sıralaamsında Fenerbahçe piyasa değeri en yüksek olan takım konumunda:

Fenerbahçe: 1.430 milyar TL

Galatasaray: 1.355 milyar TL

Trabzonspor: 810 milyon TL

Beşiktaş: 669 milyon TL



