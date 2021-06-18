Geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko yeni sezonda fırtına gibi dönmekte kararlı. Obradovic’in durumunun geç netleşmesi, yeni koçu belirlenme sürecinin uzamasıyla transfer piyasasına geç girilmesi, bütçedeki küçülme, kritik virajdaki sakatlıklar ve Covid-19 vakaları sarı lacivertlileri hedeften saptırmıştı. Dün Berkay, Brown, Kenan, O’Quinn, Perez ve Hamilton ile yollar ayrılarak köklü değişimin ilk işaretini veren F.Bahçe’de 6-7 transferle taraftarın özlediği takımın yaratılacağı müjdesi geldi

'Takımda küçülme yaşanmayacak'

Bir günde 6 oyuncuyla yolların ayrılmasının planlı bir hamle olduğunu belirten kulübe yakın kaynaklar şu bilgileri paylaştı, “Sözleşmeleri zaten bitmişti. Hamilton’un opsiyonunu da teknik ekip kullanmadı. Pierre ile sözleşme uzattık, pivot olarak Booker geldi. 2-3 hafta içinde en az 6-7 oyuncu daha katılacak. Hedef hızlı ve agresif oynayan, topu iyi dolaştıran, geniş kadrolu bir F.Bahçe. Geçen yıl transfere temmuzda başlayabildik. Kokoskov gelmeden istediği oyuncuların tamamı başka takımlarla anlaşmış, oyuncu havuzu daralmıştı

Fakat bu sene yönetici Sertaç Komşuoğlu, genel menajer Maurizio Gherardini ve koç Igor Kokoskov mart ayından itibaren transfer planlamasını yaptılar. Bunun parkeye olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Bu sezon istediği kadroyu kuracak olan Kokoskov’un gerçek etkisi görülecek. “Geçen yıl bench biraz zayıf kaldı. 6-7’nci oyuncudan sonra sorun yaşıyorduk. Bu yıl kenardan girip maçı değiştirecek güçte bir takım planlanıyor. Başarı bu takımın genlerinde var. Hepimiz yeni takımın çok sevileceğine inanıyoruz.

Pierria Henry ile anlaşma tamam

Form yakalayan, takımın en iyi oyuncusu Vesely’nin Barcelona maçında sakatlanması büyük şanssızlıktı. O maçı da Vesely’siz Real Madrid maçını da kaybettik. Kritik CSKA maçı da İstanbul’da Covid 19’un vaka patlamasının yaptığı günlerin ardına denk geldi. Önce teknik ekipten bir kişi, sonra Pierre’de ardından 5-6 oyuncuda Covid-19 çıkınca, CSKA serisini de 3-0 kaybettik. Bunlar olmasa CSKA’ya 3-0 kaybetmezdik.” Öte yandan F.Bahçe’nin Baskonia’nın oyun kurucusu Pierria Henry ile anlaşmaya vardığı belirtildi. (Hürriyet)



