Trabzonspor maçının ardından takımla ilgili özeleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Uyarıda bulunduğu bu isimlerin Taylan ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Terim, Trabzon maçı sonrası, “Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler. Yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor” açıklamasındaki isimlerin kimler olduğu, tecrübeli teknik adamın kimi işaret ettiği merak ediliyordu. Ancak Fatih Hoca’nın, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezona kötü başlayan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed’e mesaj gönderdiği belirtildi.

Kulübe yolcuları!

Her iki oyuncudan büyük beklenti içinde olan Teknik Direktör Fatih Terim, istenen düzeye gelememeleri durumunda iki oyuncuyu kızağa çekecek.

Son karşılaşmada kulübede karşılaşmaya başlayan iki milli futbolcunun, sonradan oyuna girmelerine rağmen isteneni yapamaması, Terim’i kızdırdı.