Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan 1-0’lık skorla Galatasaray oldu. Derbi bitti ancak tartışmaları bitmedi. Maçın ardından basına açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın seyircisiz oynanması gerektiğini ancak seyirci olduğunu söyleyerek, “Akredite olacak sayı belli. Burada bütün localar dolu. Herkes taşkınca küfür ediyor” diyerek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.





“FENERBAHÇE’NİN TALEBİYLE 150 SAĞLIK ÇALIŞANINA İZİN VERİLDİ”

Skorer'in haberine göre; Terim’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir verdiği şikayet dilekçesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Covid-19 salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasına karar verdiğini belirterek, “Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan başvuru neticesinde stada 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“ŞEFER VE HAYSİYETLERİ RENCİDE EDİLDİ”

Ancak maç esnasında tribünlerde bini aşkın kişi olduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtildi. Savcılık tarafından tespit edilecek olan şüphelilerin Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği anlatılan dilekçede, “Müvekkilin, teknik heyetin ve oyuncuların şeref ve haysiyeti rencide edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir” denildi.

“EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILMALARI GEREKİR”

Topluluk psikolojinin sebep olduğu şiddet olaylarının en sık rastlandığı spor dalının futbol olduğu belirtilen dilekçede, “Tüm spor müsabakalarında son zamanlarda artan şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin zaruri olduğu ve bu doğrultuda hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişilerin emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği aşikardır” ifadeleri kullanıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden stada alınanların listesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nden harici alınan kişilerin listesinin istenerek karşılaştırılması istenilen dilekçede tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve spor müsabakalarından men cezası verilmesi talep edildi.

SAVCILIK JET SORUŞTURMAYLA GÖRÜNTÜLERE EL KOYDU

Öte yandan derbiye sağlık çalışanları dışında alınan seyircilerle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen soruşturma başlatıldığı da ortaya çıktı. Maçın ardından harekete geçen savcılığın maç anına ilişkin kamera görüntülere de el koyduğu ortaya çıktı.