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Son dakika haberi: Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz

Kartal, Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta cumartesi akşamı Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:53 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirilen idman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Hastanedeki tetkiklerine devam edilen Fabrice N’Sakala idmanda yer almadı. Sergen Yalçın’ın, Karagümrük maçında N’Sakala’nın yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz’a forma vermesi bekleniyor.

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