Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirilen idman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Hastanedeki tetkiklerine devam edilen Fabrice N’Sakala idmanda yer almadı. Sergen Yalçın’ın, Karagümrük maçında N’Sakala’nın yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz’a forma vermesi bekleniyor.