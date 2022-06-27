Fenerbahçe Emre Mor transferinde önemli aşama kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük ile ilk resmi temas kuran sarı-lacivertliler, oyuncu ve menajeri ile de görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Emre Mor’un menajeriyle de biraraya geldiği ve transferin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

İki kulüp başkanı arasında yapılacak son görüşmede, ödeme detayları ve takasta kullanılabilecek oyuncu seçenekleri de konuşulacak.

3 milyon Euro

Sarı-lacivertlilerin Emre Mor için 3 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemek istemediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç yıldızın, Süper Lig ’den başka talipleri de bulunuyor.

Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden Emre Mor'un geleceğinin, önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.