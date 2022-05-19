Galatasaray 'da geçtiğimiz günlerde hareketli saatler yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Dursun Özbek, adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'le bir araya geldi.

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'le görüştürme gerçekleştiren Dursun Özbek'in birleşme talebine Öztürk sıcak baktı. Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından birleşme fikrine sıcak bakmadığını ifade etmişti. Hamamcıoğlu paylaşımında "Son gün hukukun labirentlerinden faydalanıp iptal ettirilen 30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’da eski başkan Dursun Özbek’in 11 Haziran’daki seçime Metin Öztürk'le birleşerek girecek olması, sarı-kırmızılılarda dengeleri değiştirdi.

Özbek, “73 yaşında daha önce denediğim birşeye tekrar talip olmamın tek motivasyonu, hizmet etme imkanın ortaya çıkmış olmasıdır. Galatasaray’ın bitirilmesi gereken hayati projeleri var. Bunlar benim dönemimde başladı ve malesef sonu gelmedi. Galatasaray’ı prangalardan kurtarmak, borçlarını sıfırlamak için hareket edeceğiz. Bu kulübün fikri hür, vicdani hür, irfanı hür anlayışı ancak ekonomik bağımsızlığıyla mümkündür” dedi.

Koltuk pazarlığı yok

Sarı-kırmızılı camia Dursun Özbek’in oluşturacağı listeye odaklanırken, bu konuda üzerinde herhangi bir baskı hissetmemesi istendi. Birçok isim Özbek’le yaptığı sohbette, “Üzerinizde herhangi bir baskı hissetmeyin. Kimseyle de koltuk pazarlığı yapmanıza gerek yok. Seçim değil, hizmet odaklı bir yönetim listesi oluşturun” dediği öğrenildi.

Özbek’in listesinde Metin Öztürk, Erden Timur, Cemal Özgörkey, İbrahim Hatipoğlu, Celal Canoğuz, Osman Kocaman, Dikran Gülmezgil, Rıza Tevfik Morava ve Ali Yüce gibi isimlerin olacağı belirtildi. Özbek’in listesini bugün netleştireceği bildirildi. (Skorer)