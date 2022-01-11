Son dakika haberi! Domenec Torrent Galatasaray için geliyor!

Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam 18.15 Barcelona uçağıyla İstanbul'a geliyor. İspanyol teknik adamın saat 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor. Yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Hatayspor maçında takımın başında olacak.

Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik adam konusu netlik kazandı. Daha önce 59 yaşındaki İspanyol teknik adam Domenec Torrent'le anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi Torrent'i yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a davet etti.

İspanyol teknik adam ve ekibi bugün İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek.

Daha önce Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Munih ve Manchester City'de beraber çalışan Domenec Torrent'in 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Metin Karabaş - Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL







