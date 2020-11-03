Son dakika haberi... Diego Armando Maradona ameliyata alındı

Dün hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'yla ilgili korkutan haberler geliyor. Efsane futbol adamının beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bilgisi geçiliyor... Arjantin medyasından TyC Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; efsane isim beynindeki bir pıhtı sebebiyle acil olarak ameliyata alındı. Maradona dün kontrol maksadıyla hastaneye gitmiş, koronavirüs iddiaları ise ailesi tarafından yalanlanmıştı.

Maradona şu an çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımının hafta sonu aldığı 3-0'lık son galibiyetinde takımının başında yer alıyordu. Napoli ve Barcelona'nın efsane oyuncusu aynı zamanda birkaç gün önce de 60. yaş gününü kutlamıştı.





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