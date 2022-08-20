Son dakika haberi! Dele Alli Beşiktaş maçına geliyor

Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Roman Saiss ve Arthur Masuaku gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş Yö netimi, bir büyük bomba daha patlatmak üzere. Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 10 gündür kadrosuna katmak için uğraştığı Dele Alli’de mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldızla her konuda anlaşma sağlayan yönetim, Everton ile de el sıkıştı. Resmi imzaların atılması için artık evrak işlerinin ve prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş, İngiltere’den gelecek haber için özel uçağı hazır bekletiyor.

İlk kez çıkacak

Eğer bir aksilik çıkmazsa Siyah- Beyazlılar, Dele Alli’yi alması için uçağı hemen İngiltere’ye yollayacak. Yö netim, 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu ilk kez Karagümrük maçında taraftarın önüne çıkarmayı planlıyor. Alli, yarınki Karagümrük karşılaşmasında Vo dafone Park’taki yerini alıp, yeni evinin atmosferini ilk kez bir Beşiktaşlı olarak tribünden yaşayacak. Yıldız futbolcunun sahadaki yerini ne zaman alacağı ise idmanlardaki durumundan sonra netlik kazanacak.









‘Saygı duymalıyız’

Everton Menaceri Frank Lampard da 26 yaşındaki oyuncunun ayrılacağını duyurdu. İngiliz çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında, “Dele Alli’ye bir ilgi var. Kendisiyle uzun süre bu konu üzerinde konuştuk. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Herkes için doğru çözümü bulmalıyız. Alli’nin tercihine ve kariyerine saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.

Demba Ba, Mario Gomez, Talisca, Vincent Aboubakar gibi yıldızlara adeta ikinci baharını yaşatan Beşiktaş, bu kez de Dele Alli’nin eski günlerine dönme konusunda en büyük umudu olacak.

Orhan Yıldırım