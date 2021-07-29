Bombardımana devam eden Adana Demirspor'dan flaş bir hamle daha geldi. Uzun süredir David Luiz'le görüşmelerini sürdüren Adana Demirspor, Brezilyalı stoper ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Benfica'da adını duyuran, Chelsea, PSG ve Arsenal gibi dev kulüplerde oynayan, Brezilya Milli Takımı'nın bir dönem vazgeçilmezleri arasında yer alan David Luiz, kısa süre içerisinde Adana'ya gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Bonservisine toplam 118.7 milyon Euro ödenen David Luiz, Brezilya A Milli Takım formasını toplam 56 kez giydi ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal'da 30 maça çıkan David Luiz, profesyonel kariyerinde 540 maçta görev aldı ve 36 gol, 26 asistle skora katkı sağladı.

Güney ekibinde transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







