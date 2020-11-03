Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi İzmir'deki deprem ve koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemler oldu. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, restoran, pastane, berber, internet kafe, tiyatro, konser salonu benzeri tüm iş yerlerinde hizmetin saat 22.00'de sona ereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerindeki hizmetler saat 22.00'den itibaren sona erecektir" ifadelerini kullandı.

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