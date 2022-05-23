Beşiktaş 'ta gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken, daha sonrasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a Ocak 2018'de transfer olan Cenk Tosun'un, buradaki macerası sona erdi. 28 milyon euro karşılığında The Blues'a giden milli futbolcu, 4,5 yıllık sözleşme imzalamış, zaman zaman yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman da farklı takımlara kiralık olarak gitmesiyle formundan uzak kalmıştı.

30 yaşındaki futbolcunun Everton ile olan sözleşmesi bu sezonun tamamlanmasıyla sona erdi. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Everton kulübüne veda mesajı yayınladı.

İşte Cenk Tosun'un Everton taraftarı ve kulübüne yaptığı veda:

Sevgili Everton Ailesi,

Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.

Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim.

Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak.

Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım.

Kendinize iyi bakın,

Cenk Tosun