Son dakika haberi - Caner Erkin, Norveç karşısında 'sıfır' çekti!

A Milli Takımımız dün Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi.

Milliyet'in haberine göre; Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.

Mücadelede kendisinden çok şey beklenen isimlerden olan Caner Erkin, A Milli Takım 'a istenen katkıyı veremedi. Caner Erkin dün akşam 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme ile Norveç maçını tamamladı. A Milli Takımımız, Norveç karşısında 19 orta yaptı ancak isabet sağlayamazken bu isabetsiz ortalardan 7 tanesi Caner Erkin'den geldi.

A Milli Takımımız, gruptan çıkma şansımızın devam etmesi açısından son derece kritik olan maçta Pazartesi günü Letonya karşısına çıkacak.







