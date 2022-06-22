Beşiktaş 'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet transferini kamp dönemine yetiştirmek isteyen siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in iki oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...

GEDSON İMZAYA GELDİ

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes tatilini tamamlayarak İstanbul'a geldi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da geçiren 23 yaşındaki Portekizli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından medya önünde 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Gedson Fernandes transferini özel bir videoyla açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i ara transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlarken, orta sahada görev yapan genç futbolcunun olası satışından yüzde 50'lik pay anlaşma gereği Benfica'ya bırakıldı.

KAZIMCAN'DA GERİ SAYIM

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'la anlaşan Rıdvan Yılmaz'ın yerine düşünülen Kazımcan Karataş transferinde geri sayıma geçti. Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu için Altay'la bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yaklaştığı öğrenildi.

İzmir ekibinin Beşiktaş'ın yaptığı son teklife kısa süre içinde yanıt vereceği öne sürüldü. Altay, Beşiktaş'ın daha önce yaptığı 15 milyon liralık teklifi çok düşük bularak geri çevirmişti. Kulüplerin maddi konularda anlaşması halinde Kazımcan Karataş transferi kısa süre içinde açıklanacak.

WEGHORST ÇIKMAZA GİRDİ

Beşiktaş'ta uzun süredir transfer gündeminde olan Wout Weghorst'ta durum çıkmaza girdi. Siyah-beyazlıların transferde birinci hedefi olan Hollandalı forvet maddi konularda anlaşma sağlanmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istiyor. Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund'la pazarlık halinde olan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın teklifine bu nedenle olumlu yanıt vermiyor.

ROTA SÖRLOTH VE MULEKA

Wout Weghorst'un bu tutumu yönetime transferde geri adım attırdı. Siyah-beyazlılarda golcü transferinde rota Alexander Sörloth ile Jackson Muleka'ya çevrildi. Wout Weghorst'tan umudunu kesen Valerien Ismael'in Alexander Sörloth ve Jackson Muleka'yı kadrosunda görmek istediği belirlendi.

EŞ ZAMANLI YÖNETİLECEK

Siyah-beyazlıların, Alexander Sörloth ve Jackson Muleka transferlerini eş zamanlı olarak yürüteceği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu oyunculardan en az birini renklerine bağlamayı hedeflediği kaydedildi. Alexander Sörloth için RB Leipzig ile başlatılan pazarlıklara hız verilecek. Jackson Muleka konusunda ise Standard Liege'le görüşmeler devam ediyor.

4 MİLYON EURO

Standard Liege'in Jackson Muleka için istediği bonservis bedelini 4 milyon euroya çektiği belirtildi. Siyah-beyazlıların ise 22 yaşındaki Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. (Milliyet)