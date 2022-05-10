Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için büyük bir operasyon başlattı. Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayırmayı hedefleyen Kara Kartal, hücum hattını en az 2 yeni golcüyle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda ilk hedefini Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth olarak belirleyen Beşiktaş , Norveçli futbolcuya ek olarak Belçika ekibi Club Brugge’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bas Dost için de çalışma başlattı. 32 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla yapılan ilk temastan olumlu ayrılınması sonrasında maaş pazarlıklarına geçiş yapan yönetim, 1,96’lık dev golcüyü renklerine bağlamak için son düzlükte bulunuyor. Kariyerinde daha önce; Wolfsburg, Sporting ve Frankfurt gibi önemli kulüplerde forma giyen Dost’a verilecek ücretin 1 milyon Euro seviyesinde olacağı ve çeşitli bonuslar içereceği konuşuluyor.

Milli takımda görev yaptı

Bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 34 mücadelede rakip fileleri 14 kez sarsan Hollandalı futbolcu, uzun boyu sebebiyle hava toplarında oldukça etkili bir isim. Bitirici vuruş konusunda da başarılı bir oyuncu olmasıyla tanınan Dost, Hollanda Milli Takımı’nda da görev yapmıştı.

Hollanda için planı başka...

Deneyimli futbolcunun, Hollanda’dan da teklifler aldığı ancak kariyerine ilk etapta başka bir ülkede devam edip sonrasında son sezonunu kendi ülkesinde geçirmeyi planladığı belirtildi. Bundan dolayı transferde Beşiktaş’ın eli şu anda daha güçlü durumda...

Bas Dost, Club Brugge formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp 14 golle oynadı.