Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’nin etkisiz bir görüntü sergilemesi sonrasında yer aldığı 3 kulvarda da hüsrana uğramıştı. Yeni dönem öncesinde özellikle hücum hattı için işini şansa bırakmayan idareciler, birinci golcü olarak Burnley’den Wout Weghorst’u almış, ek olarak Jackson Muleka ve Cenk Tosun’u da takıma kazandırmıştı. Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golüne önceki gün imza attı. Yıldız futbolcu, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında Sampdoria filelerini havalandırdı ve Kartal, sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Başarılı futbolcu, bu hafta başlayacak Süper Lig ’de cumartesi günü ilk resmi golüne de imza atmayı planlıyor. Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında atacağı gollerle şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Yenilerin etkisi...

Kara Kartal’ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes ve kiralık olarak Başakşehir’de forma giymesinin ardından Beşiktaş’a geri dönen Salih Uçan da Sampdoria karşılaşmasında etkili performanslar sergiledi. Teknik direktör Valerien Ismael’in, orta hatta görev yapan bu 2 oyuncudan oldukça memnun olduğu, Kartal Kayra Yılmaz’ın da kadroda olması sebebiyle Josef de Souza’nın sakatlığına rağmen transfer istemediği belirtildi.