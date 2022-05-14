Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmail, siyah-beyazlı yönetime, isim değil ancak aradığı forvetin özelliklerini anlattı.

Yeni sezon için transfer planlamasına şimdiden başlayan ve önceliğini santrfor ile stoper üzerine kuran Fransız teknik adamın, yönetimin, uzun süredir yaptığı transfer çalışmalarını bildiği ve listedeki isimlerin iyi futbolcular olduğunu dile getirdiği vurgulandı. Ismael, öncelikle alınacak golcünün sadece gol atmak değil, pas verme özelliğinin de çok iyi seviyede olması gerektiğini yönetime aktardı.





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Golcü için kalıcı çözüm!

Siyah-beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmelerde, bu sezonun özetinin, tamamen kaçan gol fırsatları olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, şöyle devam etti: “Pozisyon üretme konusunda takımın hiçbir sıkıntısı olmamış. Tek sorun, yeteri kadar atamamak. Bu nedenle yeni sezon için alınacak santrforlar, gol atmanın ötesinde, ileride duvar görevi görebilecek, sırtı kaleye dönükken etrafına pas dağıtabilecek, her iki ayağıyla gol vuruşu yapan ve de belki de en önemlisi, hava toplarında iyi bir isim olmalı.”

Bu nedenle listenin başına Sörloth’u alan Beşiktaş Yönetimi, Norveçli golcü için çalışmalarına hız verirken, santrfor transferinde geçici değil kalıcı çözümler sağlayacak politika izlemeye karar verdi.

Serdar şansını kendi yarattı

Kartal’ın yükselen değeri Serdar Saatçı, şans bulduğu maçlardaki performansıyla Teknik Direktör Valerien İsmael’in gözüne girmeyi başardı. Genç futbolcunun lig sonuna kadar daha fazla görev yapacağı, Fransız teknik adamın da buna göre bir değerlendirme yapacağı öğrenildi. (Milliyet)