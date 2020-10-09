Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren ancak daha sonra Avrupa kupalarında oynadığı iki maçı da kaybeden ve Süper Lig’deki 3 karşılaşmadan 1 puan alabilen Beşiktaş’ta ‘sıkıyönetim’ ilan edildi.

Futbolcuların performansını yükselterek kötü gidişe son verme adına yardımcılarıyla toplantılar yapan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncuların saha içi ve dışındaki yaşamlarını yakın takibe almayı kararlaştırdı. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı takip sırasında futbolcuların antrenmanlarda neleri iyi yapıp neleri kötü yaptığından, saha dışındaki yeme içme ve gezme alışkanlıklarına dek her şeyleri bilinecek ve kontrol altında tutulacak.

Kartal'da yeni dönemde neler olacak?

1- Futbolcular sabah kahvaltısında yedikleri tüm besinleri kulübün diyetisyenlerine bildirecek. Gerekli kaloriyi alıp almadıkları tespit edilecek.

2- Kahvaltı sonrası yapacakları yürüyüş oyunculara takılacak polar saatlerden izlenecek.

3- Öğle ve akşam yemekleri diyetisyen kontrolünde gerçekleşecek. Diyetisyen tavsiyesi dışında bir şey yenmeyecek.

4- Antrenmanlardaki fizik kondisyon çalışmaları görüntülü olarak takip edilecek ve efor testleri günlük not edilecek.

Bireysel idmanlarda eksikler giderilecek

5- Futbolcuların antrenman sırasında sahada sergilediği tüm hareketler ve davranışlar kameralarla kayda alınacak.

6- Kısa-uzun paslar, doğru baskı, top kazanma, hava topu, olumlu-olumsuz orta, şut, top kapma ve ikili mücadele kazanma başarısı gibi istatistikler ışığında bireysel çalışmalarla futbolcuların zayıf yönleri güçlendirilecek.

7-Kalecilerin defans oyuncularıyla koordinasyonu ve pozisyon alma becerileri geliştirilecek. (Hürriyet)