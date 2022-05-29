Siyah-Beyazlılar’da idari ve mali genel kurul toplantısı dün yapıldı. Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, konuşma yaptı. Çebi, genel kurulda üyelerine seslenerek, “Buradaki arkadaşlarım, sosyal medyadakilerin yüzünden görev yapmak istemiyorlar. Artık susun. Sen beni gönder de ondan sonra. Raporları okumayı öğrenemediler. Borç 4.3 milyon TL., 4.9 milyon TL değil. Oradan başlayayım. Kasadaki 600 milyonu yok sayıyorlar. Amacım geliri gideri dengelemek. 1 milyar 822 milyon gelir, 1 miyar 859 milyon gider var. Aradaki artışın sebebi kur farkı. Pandemide yıllık 500 milyon kaybettik. 2 senede 1 milyar yapar. Çin’deki virüsü de ben mi getirdim. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Seçimin merkezi Akatlar

Yönetime geldiklerinde çok sayıda icra dosyası olduğuna dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, “Yarın bir seçim var. Fuat bey sağ olun, var olun. Tam gaz yolunuza devam edin. İyisiniz. Bizden sonra seçilmeleri halinde onların yanında olacağıma söz veriyorum. Biz geldiğimizde binlerce icra dosyası vardı. Geldiğimiz gün kapıda icra vardı. Anlatmaya çalıştık. Kasada 100 Lira yoktu. Kazanırsanız Fuat Bey, kasada 100 milyon TL var. Güle güle kullanın. Ama kazanamazsan token’dan 135 milyon dolar getirecektin. Getir onu, söz mü?” dedi. Beşiktaş ’ta Başkanlık seçimi bugün 10.30’da Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacak. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen, Siyah-Beyazlı kulübün 1 numarası olabilmek için mücadele edecek. Seçilecek başkan, Kara Kartal’da 3 yıllığına koltuğa oturacak.

Yönetim ibra edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Dün Akatlar Spor Salonu’nda düzenlenen Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Nur Çebi, idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Çebi ile yönetiminin idari yönden ibrasına 79 kişi ret oyu kullanırken, mali yönden ise 59 kişi bu şekilde oy verdi.

A.Nur Çebi'nin Yönetim kurulu

Emre kocadağ

Serhan Çetinsaya

Engin Baltacı

Umut Tahir Güneş

Celal Aral

Murat kılıç

M.Mutlu Şenferah

Ali Bayrak

Yedekler

B.Cenk Sürmen

İ.kemal dillioğlu

Umut Şenol

Seyit Ateş

Melih Arslan

Fuat Çimen'in Yönetim kurulu

Haldun Boz

Ersen Yılmaz

E.Meriç Öztürk

Mehmet Pişkin

Ahmet Çonğar

Hakan Atalay

Banu Noyan

B.Güven Cem

Yedekler

Aydın kulaksız

Bengi Berker

Ömer küçük

Alper Uzuner

Nejdet demiryürek