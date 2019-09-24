Son dakika haberi: Beşiktaş'da deprem etkisi yaratan gelişmeler sonrası sürecin nasıl ilerleyeceğini hem camia hem de futbolseverler olası gelişmeleri merak ediyor. "Beşiktaş'ta süreç nasıl işleyecek?" sorusuna yanıt aranırken, kulübe yakın basın mensupları ve camianın önemli isimleri arasında da hızlı bir trafik yaşanıyor.

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul sürecine gidilirken yaşayacakları tüzük tarafından da belirlenmiş durumda. Olası senaryola göre yaşanacaklar şu şekilde.

Yamantürk ya da Adalı

Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'e olağanüstü genel kurul gerekliliğini aktarıp, istifasını verebilir. Orman istifa ederse, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk olağanüstü seçime kadar kulübe başkanlık yapacak.

Fikret Orman, istifa etmeyip olağanüstü seçim kararı aldığı takdirde ise halen 2. Başkan sıfatıyla yönetim kurulunda yer alan Serdal Adalı, kulübe patronluk yapacak.

Orhan Yıldırım

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