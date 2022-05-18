Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’yle bu hafta sonunda yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar, Belçikalı golcünün yerini Alexander Sörloth’la doldurmak için oldukça ısrarcı... Kiralık olarak formasını giydiği İspanyol kulübü Real Sociedad’ın kontratındaki 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında çalışmalarına hız veren ve oyuncunun menaceri Morten Wivestad’la İstanbul’da görüşen yönetim, temaslarını hızlandırdı. Kara Kartal, bu hafta sonunda lig biter bitmez tüm ağırlığını Sörloth transferine verecek. Bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın yeni haftada Almanya’ya gidip Leipzig kulübü yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Teklif edilen maaş...

Beşiktaş, oyuncusunu kiralamak istemeyen Leipzig’e bu temasta 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisinde bulunacak. Trabzonspor ’da geçirdiği harika sezonun ardından geri döndüğü Avrupa’da istediğini bulamayan Sörloth’a da Beşiktaş’ın son teklifi 2.2 milyon Euro garanti 300 bin Euro da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro olmuştu.

B planı BaS doSt

Belçika ekibi Club Brugge’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü Bas Dost için de girişimlerini sürdüren yönetim, tecrübeli oyuncuyla menaceri aracılığıyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kara Kartal’ın 1,96’lık futbolcuyla 1 artı 1 yıllığına söz kestiği, öncelikli hedefler; Sörloth veya Buksa’dan birinden sonuç alınamaması durumunda Dost’a imza attırılacağı belirtildi. Deneyimli futbolcu, Brugge formasıyla bu sezon 35 karşılaşmada sahaya çıkıp rakip fileleri 14 kez sarsmayı başarmıştı. Tecrübeli futbolcuyla ülkesi Hollanda’dan da ilgilenen kulüplerin olduğu ancak oyuncunun Beşiktaş’ın kendisi hakkında vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Hollandalı forvet, Brugge formasıyla bu sezon 35 maçta 14 gol attı.

Adam Buksa için 3 milyon Dolar

Beşiktaş, santrfor transferi için Alexander Sörloth ile pazarlıkları sürdürürken alternatifleri de hazır tutmak istiyor. Golcü bölgesine 2 hamle yapmayı hedefleyen yönetim, önceliğini Norveçli golcü olarak belirledi. Kara Kartal’ın hedefindeki diğer isim ise Adam Buksa... ABD’den MLS ekibi New England Revolution’da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kartal, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Beşiktaş Yö netimi’nin Buksa için kulübüne 3 milyon Dolar vermeye hazır olduğunu ilettiği ifade edildi. ABD temsilcisinin ise 5 milyon Dolar talep ettiği kaydedildi.