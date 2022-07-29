Kısa bir süre önce Beşiktaş 'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emirhan İlkhan ile ilgili flaş bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Önder Karaveli döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek A takım kadrosunda kendisine yer bulan 18 yaşındaki oyuncunun yeni rotası İtalya olmak üzere.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan ve 1 golle oynayan Emirhan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

A Spor'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Torino, genç yıldızı kadrosuna katmak için önemli bir mesafe kaydetti. Emirhan'ın sözleşmesinde bulunan '4.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesindeki rakamı ödemeyi kabul eden İtalyan ekibinin Beşiktaş'ta resmi teklifini sunduğu aktarıldı. Transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde beklendiği ifade edildi.

Emirhan İlkhan, 17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törenle 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon çıktığı Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 1 golle oynayan, U19'da ise 11 maçta 7 gol, 1 asistle skor katkısı veren 18 yaşındaki oyuncu, 17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törende Siyah Beyazlılar ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 1.75 boyundaki orta saha, U21 Milli Takım formasını da 2 kez giydi.







