Son dakika haberi! Beşiktaş’ta dev operasyon

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki gün Fanatik’e yaptığı açıklamada, yeni sezonda yola devam etmeyecekleri isimleri tek tek açıklamıştı. İlk olarak Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic için, “Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz” diyen Kazancı, Cyle Larin hakkında da, “Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz” demişti. Aynı şekilde Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal için de ayrılık mesajları veren genç yönetici, Alex Teixeria’yla da yolların ayrılabileceğini belirtti.

Bütçe 16’ya iniyor

Bu isimlere kadro dışında bulunan; Douglas, Adem Ljajic, Fabrice N’Sakala ve Jeremain Lens de eklendiğinde Kartal’ın ortalama 38 milyon Euro seviyesinde olan bütçenin ayrılıklarla birlikte ortalama 16 milyon Euro’ya inmesi ve transferde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.

BÜTÇEDE 341 MİLYON TL AÇILACAK

OYUNCU MAAŞI

Miralem Pjanic2.7 milyon Euro

Michy Batshuayi3.1 milyon Euro

Cyle Larin1.7 milyon Euro

Alex Te ixeria 3 milyon Euro

Gökhan Tö re 450 bin Euro

Mehmet Topal300 bin Euro

Oğuzhan Özyakup2.2 milyon Euro

Adem Ljajic 3.5 milyon Euro

Douglas Souza1.1 milyon Euro

Fabrice N’Sakala750 bin Euro

Jeremain Lens 2.5 milyon Euro

TOPLAM: 21.3 milyon Euro