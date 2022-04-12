Son dakika haberi! Beşiktaş’ta dev operasyon
Kartal’da sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak! Pjanic, Larin, Batshuayi, Gökhan, Oğuzhan, Mehmet, Teixeria, Douglas, Ljajic, N’Sakala ve Lens’le bağların koparılmasıyla bütçede tam 21.3milyon Euro’luk yer açılması hedefleniyor.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki gün Fanatik’e yaptığı açıklamada, yeni sezonda yola devam etmeyecekleri isimleri tek tek açıklamıştı. İlk olarak Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic için, “Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz” diyen Kazancı, Cyle Larin hakkında da, “Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz” demişti. Aynı şekilde Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal için de ayrılık mesajları veren genç yönetici, Alex Teixeria’yla da yolların ayrılabileceğini belirtti.
Bütçe 16’ya iniyor
Bu isimlere kadro dışında bulunan; Douglas, Adem Ljajic, Fabrice N’Sakala ve Jeremain Lens de eklendiğinde Kartal’ın ortalama 38 milyon Euro seviyesinde olan bütçenin ayrılıklarla birlikte ortalama 16 milyon Euro’ya inmesi ve transferde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.
BÜTÇEDE 341 MİLYON TL AÇILACAK
OYUNCU MAAŞI
Miralem Pjanic2.7 milyon Euro
Michy Batshuayi3.1 milyon Euro
Cyle Larin1.7 milyon Euro
Alex Te ixeria 3 milyon Euro
Gökhan Tö re 450 bin Euro
Mehmet Topal300 bin Euro
Oğuzhan Özyakup2.2 milyon Euro
Adem Ljajic 3.5 milyon Euro
Douglas Souza1.1 milyon Euro
Fabrice N’Sakala750 bin Euro
Jeremain Lens 2.5 milyon Euro
TOPLAM: 21.3 milyon Euro