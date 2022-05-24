Beşiktaş ’ta Michy Batshuayi defteri kapandı. Siyah-beyazlılar sezon başında Chelsea’den kiralanan Belçikalı golcüyle yollarını ayırdı.

'Beni kulübe ve ülkeye aşık ettiniz'

Michy Batshuayi, Beşiktaş’a veda etti. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü, siyah-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığının altını çizdi.

Deneyimli oyuncu, “Sevgili Beşiktaş taraftarları, güle güle deme vaktim geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama kısa tutmaya çalışacağım. Yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu. Herkes için büyük hayal kırıklığı oldu. Herkese tekrar teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Kartal’ı önümüzdeki sezon şampiyonluğa taşımak isteyen Teknik Direktör Valerien Ismael, kafasındaki santrfor profiline uygun olmaması yüzünden Batshuayi ile devam etmeme kararı aldı. Ismael’in yıldız golcüyü kadroda düşünmemesinin birçok gerekçesi bulunuyor. İşte öne çıkan sebepler:

1 - MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Beşiktaş bu sezon Batshuayi’ye net 3 milyon 165 bin euro maaş ödedi. Chelsea’ye de 150 bin euro kiralama bedeli verildi. Belçikalı oyuncuyla yeni anlaşma yapmanın bedeli yine yıllık 3 milyon euronun üzerinde olacaktı.

2 - BİTİRİCİLİK PROBLEMİ

Batshuayi çok hırslı ve fiziksel açıdan güçlü olmasına rağmen kariyeri boyunca bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadı. Futbol karakteri aşırı kırılgan olan Belçikalı forvet sezona iyi başlasa da ilerleyen dönemde kaçırdığı akıl almaz gollerle hızla gözden düştü.

3 - TARAFTARLA BAĞI KOPTU

Mario Gomez, Talisca, Cenk Tosun, Aboubakar gibi golcülere alışkın olan taraftarlar, Batshuayi’ye güven duymadı. Siyah-beyazlılar birçok maçta deneyimli oyuncuyu ıslıkladı. Şampiyonlar Ligi’nde varlık gösteremeyen Batshuayi, lig ve kupada da beklentileri karşılayamadı.

4 - HAVA TOPLARINDA KAYIP

Belçikalı oyuncu kafa golü atma konusunda sezon boyunca çok eksik kaldı. Valerien Ismael yeni gelecek forvetlerin mutlaka hava toplarında etkili olmasını istiyor. Ismael, Adam Buksa (1.93) ve Alexander Sörloth (1.95) tipinde kafa golü de atan forvetler için bastırıyor.

BURAK YILMAZ İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Lille’le yollarını ayıran Burak Yılmaz’la ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 15 Temmuz’da 37 yaşına girecek deneyimli futbolcuyla temasa geçtiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İki yıl önce Beşiktaş’tan ayrılarak gittiği Lille’de 73 resmi maça çıkan ve 25 gol kaydeden Burak’ın futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği kaydedildi. Lille’de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Burak’ın Kartal’a dönmesi Teknik Direktör Valerien Ismael’in onay vermesine bağlı. Fransız hocanın, Burak için “evet” yanıtını vermesi halinde transferin sonuçlanacağı ileri sürüldü.