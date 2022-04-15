Beşiktaş ’ta tam 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Bu isimlerden biri de kaptan Atiba Hutchinson... Dokuz yıldır siyah-beyazlı formayı giyen 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu bir sezon daha oynamak istiyor.

Kartal’da üç kez şampiyonluk yaşayan ve performansıyla taraftarların gönlünde adeta taht kuran Atiba, Kanada Milli Takımı ile Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılacak. Emektar futbolcu tam 36 yıl sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek Kanada’nın kaptanlığını yapacak.

Katar'a gitmek istiyor

Katar’a mutlaka gitmek isteyen Atiba Hutchinson bu nedenle belki de kariyerinin en kritik imzasını atacak. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’la 1 yıllık sözleşme yenileyerek, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamayı hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da bu fikre sıcak yaklaşıyor. Ancak sözleşmesi biten diğer oyuncular gibi Atiba ile ilgili son sözü de Teknik Direktör Valerien Ismael söyleyecek.

Kanada’ya gidebilir

Fransız teknik adamın onay vermesi halinde Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Aksi halde ise Beşiktaş ile Kanadalı oyuncunun yollarının ayrılması gündeme gelecek. Atiba’nın Beşiktaş’tan ayrılmak zorunda kalması durumunda Dünya Kupası’na gidebilmek için kısa süre içinde başka bir kulüple anlaşacağı belirlendi. İlerleyen yaşına rağmen orta sahada üst düzey performans sergilemeye devam eden başarılı futbolcunun, Süper Lig veya ülkesi Kanada’dan bir kulüple sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Tarihe geçti

Kanada Milli Takımı formasıyla tam 91 resmi müsabakaya çıkan Atiba Hutchinson tarihi performansıyla bu alanda rekoru elinde tutuyor. Deneyimli futbolcunun milli takımda 9 da golü bulunuyor. Atiba gibi Beşiktaş’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı forması altında attığı 23 golle ülke tarihinin en skorer ismi unvanına sahip. Larin, Katar’daki Dünya Kupası’nda Kanada’nın en önemli gol kozlarından biri olacak. (Milliyet)