Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 3. maçında Sporting Lizbon karşısında beklenmedik bir skorla, 4-1 kaybederken, siyah beyazlıların ‘şanssız’ golcüsü Michy Batshuayi birçok önemli fırsattan yararlanamadı. Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın’ın “Vuruyor, vuruyor ama girmiyor. Şanssızlık var” dediği Belçikalı yıldız, Dortmund maçının başında kaçırdığı pozisyonun ardından Ajax önünde direğe takılırken, Sporting maçında da direği aşamadı. ‘Batsman’ lakaplı yıldız, 69’da kaleciyi geçmesine rağmen gol atamadı. Bu şanssızlığı, rakamlara da yansıdı.

EN ÇOK KOŞAN ÜÇÜNCÜ SANTRFOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan karşılaşmalar dışındaki müsabakalar göz önüne alındığında, Beşiktaşlı yıldız, Devler Ligi’nin en fazla mesafe kat eden 3. santrforu konumunda. 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Porto’lu Mehdi Taremi ve Ajax’lı Haller’in ardından 3. sırada. Taremi 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynarken, 33,6 km koştu. 6 gol, 2 asist üreten Haller 32,5 km mesafe kat etti. 30,5 km koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi.

KARAVANADA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Batshuayi, Şampiyonlar Ligi’nde en çok şutu isabet bulmayan futbolcu oldu. 3 karşılaşmada 7 şutu hedefi bulmayan ünlü futbolcu, bu konuda kötü bir grafik çizdi. Batsman’ın ardından Porto’dan Taremi’nin 6 şutu dışarı gitti. Toplamda 10 şutu bulunan siyah beyazlı santrfor, bu istatistikte de 6. basamakta. Beşiktaşlı oyuncu ayrıca toplamda 7 kez ofsayta düştü. Listenin ilk sırasında ise Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz yer alıyor. Burak, toplamda 8 kez ofsayta yakalandı.