Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda geçen hafta taraftarının muhteşem desteğiyle Vodafone Park’ta Alanyaspor’u 4-1 yenen Beşiktaş ’ta hedef, Avrupa! Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael’in yönetiminde çıktıkları 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, kalan 5 haftalık süreci maksimum kazançla kapatıp sezonu Avrupa potası içinde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Oyuncularını Giresun mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Ismael, ekibine güveniyor. Ligde 50 puanla 4. sıradaki Başakşehir’in 3 puan gerisinde bulunan Ismael’in öğrencileri, oynayacağı müsabakalarda seri yakalayarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, ligi 3 veya 4. sırada bitirirse ön elemeyle UEFA Konferans Ligi’nin yolunu tutacak. Beşiktaş, ligde kalan periyotta; Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe , Göztepe ve Konyaspor ile oynayacak.

Baskı ve erken gol

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor mücadelesinde zorunlu tek değişiklik dışında aynı kadro ve aynı oyun anlayışını kullanacak. 3-4-3 sistemini etkili bir şekilde sahaya yansıtmayı amaçlayan Fransız teknik adamın, kaleci Ersin Destanoğlu’nun önünde; Welinton’ın cezası bulunması sebebiyle Necip’i kullanacağı ve diğer ikili olarak Vida ile Montero’yu bozmayacağı belirtildi. Orta dörtlüde; Rosier, Josef, Can ve Rıdvan’ı görevlendirecek olan Ismael; Ghezzal, Bathsuayi ve Teixeira’yı sahaya sürecek. Oyunun ilk anından itibaren rakip kalede baskılı ve tempolu bir futbol isteyen genç hoca yine erken gol hedefliyor.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Giresunspor (d)

Kasımpaşa

Kayserispor (d)

Fenerbahçe

Göztepe (d)

Konyaspor