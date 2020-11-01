Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde eden siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü, 55. dakikada Ghezzal'ın asistinde Cyle Larin kaydetti.

Siyah Beyazlı ekip, bu sezon Vodafone Park'ta ilk galibiyetini alırken, karşılaşmanın son anlarında sakatlık geçiren Welinton'un durumu hakkında bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Brezilyalı futbolcunun kafasında yarılma meydana geldi.

Siyah Beyazlı ekip sağlık heyetinin Welinton'a ilk müdahaleyi yaptığı ve Brezilyalı oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağı aktarıldı.







