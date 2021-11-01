Beşiktaş Kulübü, Spor To to Süper Lig ’in 11. haftasında önceki gün oynanan Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Va lentin Rosier’in tedavilerine başlandığını açıkladı. Siyah- Beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır. Ya pılan MR görüntülemeleri neticesinde Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama; Va lentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Kadroda zorunlu değişiklikler...

Batshuayi’ye ek olarak Rosier’in de sakatlanması, takımda moralleri alt üst etti. Kara Kartal’da sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Valentin Rosier, çarşamba gecesi Sporting’le deplasmanda oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alamayacak. Ek olarak tedavisi süren Miralem Pjanic’in de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor. Bu 3’lüye ek olarak Avrupa listesinde adı yer almayan Güven Yalçın da Lizbon yolculuğunda olmayacak. Siyah-Beyazlılar’daki eksikler sebebiyle teknik ekibin Rosier, Pjanic ve Batshuayi’nin ilk 11’d eki yerlerinde Necip, Can ve Ke nan’a görev vermesi bekleniyor.

Devler Ligi öncesi aynı durum

Siyah-Beyazlılar, Ajax’la Amsterdam Arena’da oynadığı Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçına 12 eksikle gitmişti. Kara Kartal, gruptaki 4. mücadelesi öncesinde benzer bir süreç yaşıyor. Bu kez daha az sayıda eksik olsa da; Valentin Rosier, Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi gibi isimlerin eksikliği, teknik ekibi üzdü.