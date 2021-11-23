Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’dan büyük umutlarla kiraladığı Michy Batshuayi, Kara Kartal’da etkili bir görüntü sergileyememişti. Buna ek olarak Hatayspor mücadelesinde yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle; Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Milli arada soluğu Londra’da almıştı. Tedavisine Chelsea’nin sağlık ekibiyle devam edilen Batshuayi, Alanyaspor karşılaşması öncesi İstanbul’a dönmüş ancak bu kez de soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri sebebiyle bu deplasmanda da yer almamıştı. Yoğun tedavi uygulanan Belçikalı futbolcu, sağlığına kavuşmasının ardından dünkü idmanda yer aldı.

Bireysel de çalışıyor

Başarılı futbolcu, idman eksiğini bireysel çalışmalarla birlikte kapatıp yarın Ajax’la oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasında takımına katılacak. Deneyimli ismin, Vodafone Park’ta oynanacak müsabakaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.







