Beşiktaş , Valentin Rosier'den sonra ikinci yabancı transferini yaptı. Bütün konularda anlaşma sağlanan Alex Teixeira'nın 5 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymişti. Alex Teixeira, 20 maçta 10 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

3 milyon Euro'yu aşacak

Ajansspor'da yer alan habere göre; uzun süren pazarlıklar sonucunda transferde mutlu sona ulaşıldı. Oyuncunun maliyetinin imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro'yu aşacağı öğrenildi.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

7 gün karantinada kalacak

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Brezilyalı yıldız hemen antrenmanlara katılamayacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında Brezilya'dan gelenlerin 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor. Bu sürecin bitmesinden sonra Alex Teixeira'nın takımın seviyesine gelmesi için özel bir program uygulanacak.

Kariyerinin en iyi dönemini Shakhtar Donetsk'te geçiren ve 50 milyon Euro bedelle Jiangsu Suning'e transfer olan Teixeira, bir dönemin en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alıyordu.

Ahmet Nur Çebi: "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 gün önce yaptığı açıklamada, "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.







