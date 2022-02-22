Son dakika haberi! Beşiktaş için macera başlıyor! 5 maçlık periyot...

Spor To to Süper Lig’de haftayı 1-0’lık Altay galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 3 maçlık beraberlik serisini bitirmişti. Te knik direktör Önder Karaveli yönetiminde çıkış için yeni bir adım atan Kara Kartal, ligde kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Şampiyonluk şansının sadece mucizelere bağlı olması sonrasında daha gerçekçi hedefler koyan Karaveli, kalan 12 maçtan maksimum galibiyet sayısı çıkarmak istiyor. Ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmeyi amaçlayan Beşiktaş , 27. hafta itibarıyla zorlu bir fikstüre adım atıyor.

3 maç deplasmanda

Ligde bu hafta cumartesi günü Sivasspor’a konuk olacak Beşiktaş, zorlu deplasmanın ardından ligin flaş ekiplerinden Başakşehir’i konuk edecek. Ardından Galatasaray derbisi için Aslantepe’nin yolunu tutacak olan Önder Karaveli’nin öğrencileri, sonrasında Hatayspor’u konuk edecek. 5 maçlık önemli periyodun finali, liderlik koltuğunda adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor’la deplasmanda olacak. Bu zorlu fikstürden minimum puan kaybıyla çıkmak için teknik ekibiyle birlikte yoğun bir çalışmada bulunan Önder Karaveli, önceki gün Sivasspor’un Karagümrük’e konuk olduğu maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmişti.

Tüm sınırları zorlayacak

Bu haftaki rakibine ek olarak ligde 3 maç sonra karşılaşacakları Hatayspor’un Fenerbahçe ’yle karşılaştığı müsabakayı da Ülker Stadı’nda izleyen Karaveli, dersine oldukça iyi çalışıyor. Ta kımdaki eksiklerin bir bir geri dönmesi de Karaveli’nin moralini artırıyor. Ta kımın ligi bitireceği konum ve Tü rkiye Kupası’ndaki sonuç, takımdaki geleceğini belirleyecek olan başarılı teknik adam, yeni sezonda da koltuğunda kalabilmek için ekibiyle birlikte sınırları zorlayacak.

SİYAH-BEYAZLILAR’IN SIRADAKİ 5 LİG MAÇI

26.02.2022 Sivasspor (d)

07.03.2022 Başakşehir

14.03.2022 Galatasaray (d)

19.03.2022 Hatayspor

*Henüz belli değilTrabzonspor (d)