Rumen basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Moruţan'ın Galatasaray 'a transfer olduğunu iddia etti.

5.7 milyon Euro...

Romanya basınına göre Steaua Bükreş başkanı Gigi Becali, "Morutan'ı 5.7 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Şimdi 4.2 milyon Euro ödeyecekler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa da 1.5 milyon Euro bonus ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Steaua Bükreş başkanı Gigi Becali daha öncede oyuncuyu 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığını açıklamıştı.

Ayrıca, Becali Rumen gazetesi Fanatik Ro'ya: "Mutluyum. Doğrudur onu sattım!" ifadesini kullandı.