Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Arjantinli süperstar Lionel Messi'de son dakika gelişmesi yaşandı. İspanya La Liga devi Barcelona, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile yolların ayrıldığını resmi siteden açıklama yaparak duyurdu.

Barcelona'da 16.10.2004'te ilk maçına çıkmasıyla başlayan Lionel Messi dönemi sona erdi.

'Messi, Barcelona’ya bağlı kalmaya devam etmeyecek'

Barcelona Kulübü’den yapılan açıklamada, “Messi’yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona’ya bağlı kalmaya devam etmeyecek” ifadelerine yer verildi.









En güçlü adaylar PSG ve Manchester City

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılmak isteyen ancak kulübün kendisini bırakmamasıyla Barcelona forması giymeye devam eden Lionel Messi'nin bir sonraki durağı ise merak konusu. Arjantinli süperstarı kadrosuna katmaya en yakın takımlar ise PSG ve Manchester City.

35 kupa kazandı!

Barcelona formasıyla 778 maça çıkıp LaLiga'da 8 kez gol kralı olan Messi, 672 gol atıp 305 asist kaydetti ve toplamda 35 kupa kazandı. 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Arjantinli yıldız, 8 kez İspanya Süper Kupası ve 7 kez İspanya Kral Kupası’nı kazanmayı başardı.