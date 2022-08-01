Son dakika haberi! Arthur Masuaku Beşiktaş için yola çıkıyor

Rıdvan Yılmaz’ı 4 milyon Euro garanti artı 2.2 milyon Euro bonus ve yüzde 20 sonraki satıştan kâr payı karşılığında İskoçya kulübü Rangers’a yollayan Beşiktaş , genç futbolcunun yerini Premier Lig’den bir isimle doldurdu. Yönetim, İngiliz ekibi West Ham United’dan Arthur Masuaku’yla anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Londra kulübüyle el sıkışan Beşiktaş, oyuncunun kontratına satın alma opsiyonu da ekletecek.

6 sezonda 128 maç...

Altı yıldır İngiltere’de forma giyen deneyimli futbolcunun sözleşme detayları ise daha sonra açıklanacak. Tecrübeli oyuncunun bu hafta içinde İstanbul’a gelip resmi imzaları atması bekleniyor. Yunanistan ekibi Olympiakos’tan 2016 yılında 7.1 milyon Euro karşılığında West Ham’a transfer olan Masuaku, West Ham’da 6 sezonda 128 karşılaşmaya çıkıp, 2 gollük performans sergiledi.

Jeahze’ye büyük şok

Kara Kartal’ın sol bek transferi konusunda hedefleri arasında yer alan Mohanad Jeahze, Beşiktaş’ın İngiliz ekibi West Ham United’dan Arthur Masuaku’yla anlaşma sağlaması sonrasında büyük şok yaşadı. Siyah-Beyazlılar’a transfer olma talebi sonrasında kulübü Hammarby’den kadro dışı kalan Iraklı futbolcu, menajeri aracılığıyla İsveç ekibiyle görüşüp takıma geri dönmek istediğini iletti. Beşiktaş, Jeahze için 1.4 milyon Euro’luk teklifte bulunmuş ancak Hammarby, bu teklifi kabul etmemişti.