Arda Turan geçtiğimiz günlerde saha içi yorumları ve futbola bakış açısıyla teknik adamlık konusunda büyük heyecan yarattı. Milli futbolcu, Eyüpspor'da görev alma konusundaki soruya cevap verdi.

Arda Turan'dan açıklama

Galatasaray üyesi Murat Özkaya'nın başkanlığında Eyüpspor her sene hedef büyütürken, Arda Turan, "Murat ağabey çok değerli bir Galatasaraylı. Her fırsatta da Galatasaray için elini taşın altına koyan biri hem de Eyüpspor'un başkanı. Çok da sevdiğim bir dostum. Şu an Eyüpspor'da bir görev alma durumum yok. Ama sonuna kadar onu ve Eyüpspor'un destekçisiyim. Galatasaray'a katkılarından dolayı Murat Özkaya'ya minnettarım" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)