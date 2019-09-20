Son dakika haberi: Ali Koç ne kadar ceza alacak?

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli ekibin patronu Koç'un, 38. madde uyarınca cezaya tabi tutulma ihtimali bulunuyor. Başkan Koç, ilgili madde uyarınca, 4 ay boyunca takımdan uzak kalabilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, "Sicili bozuk" dediği için TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Ali Koç, ilgili madde gereği 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabilir. Ali Koç hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra para cezası alma tehlikesiyle de karşı karşıya.

Koç ceza aldığı takdirde, Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray derbisinde de takımının yanında olamayacak. Fenerbahçe hafta sonunda da Kadıköy'de Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Koç tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevkedildiği için bu maçta tribünde oturabilecek.

38. madde ne diyor?

"Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; TFF'nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren veya rencide edebilecek açıklamada bulunan kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 140.000.- TL'ye kadar para cezası verilir."

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ali Koç'un serveti ne kadar? Ali Koç Fenerbahçe'ye ne kadar hibe etti?