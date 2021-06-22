Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de merak edilen sorulara yanıt verdi. Serdar Dursun'u çok iyi bir fırsat olduğu için aldıklarını vurgulayan Ali Koç, transferlerin sürecğini, yollarını ayıracakları isimlerin de olduğunu ifade etti.

'En fazla 5 oyuncu alacağız'

%70 hazır olduğunu düşündükleri bir takıma sahip olduklarının altını çizen Başkan Koç, ''Hem forvet elden çıkaracağız hem de forvet alacağız. %70 hazır olduğunu düşündüğümüz bir takımımız var. Bilemediniz en fazla 5 oyuncu alacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe, ilk imzayı geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'a attırdı.

'Oyuncu satarsak sayı değişir'

Kalecileri Altay Bayındır'a Avrupa'dan çok ilgi olduğunu ancak milli kaleciyi kolay kolay bırakmayacaklarını belirten Ali Koç, ''Altay, özel bir oyuncu, onu kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim. Altay'a Avrupa'dan çok ilgi var. Reddedemeyeceğimiz bir teklif gelir, oyuncu satarsak sayı değişir.'' dedi.





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