Son dakika haberi... Ali Akman, Bayern Münih'in takibinde
Son dakika transfer haberi: Bursaspor'un 18 yaşındaki yıldızı Ali Akman, çıktığı 8 maçta attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan genç golcü ile dünya devi Bayern Münih'in de ilgilendiği aktarıldı.
Son olarak Bursaspor'un Boluspor'u 4-2 mağlup etti maçta yıldızlaşan ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan Ali Akman hakkında son dakika gelişmesi. Çıktığı 8 maçta rakip fileleri 7 kez sarsan ve tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki golcüye Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Bayern Münih kanca attı. beIN Sports'un haberine göre; Ali Akman'ı takip eden Bavyera ekibi, genç santrforun gelişimini izleyecek ve sezon sonunda resmi adımlara başlayacak.
Bu sezon Bursaspor’un oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11’de başlayan Ali Akman, 6 maçta da tam süre aldı. Ligin ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandıran genç santrfor, sonraki iki maçı boş geçmesine karşın; 5’inci haftada oynanan Balıkesirspor maçında attığı 2 gol ve bir asistiyle yeniden yıldızını parlattı.
8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında, genelde oyuna sonradan dahil olan Ali Akman, Play-Off maçlarında forma şansı bulamazken; ligde ter döktüğü 450 dakikada 2 gol ve bir asist gerçekleştirdi.
Kupa maçlarında da 2 gol atarak, geçtiğimiz sezonu 4 gol ve bir asist ile tamamlayan Ali Akman, bu sezon ilk 11 şansı bulmasının ardından, performansını katlayarak sürdürdü.