Son olarak Bursaspor'un Boluspor'u 4-2 mağlup etti maçta yıldızlaşan ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan Ali Akman hakkında son dakika gelişmesi. Çıktığı 8 maçta rakip fileleri 7 kez sarsan ve tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki golcüye Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Bayern Münih kanca attı. beIN Sports'un haberine göre; Ali Akman'ı takip eden Bavyera ekibi, genç santrforun gelişimini izleyecek ve sezon sonunda resmi adımlara başlayacak.

Bu sezon Bursaspor’un oynadığı tüm resmi maçlara ilk 11’de başlayan Ali Akman, 6 maçta da tam süre aldı. Ligin ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Altınordu ağlarını havalandıran genç santrfor, sonraki iki maçı boş geçmesine karşın; 5’inci haftada oynanan Balıkesirspor maçında attığı 2 gol ve bir asistiyle yeniden yıldızını parlattı.

8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında, genelde oyuna sonradan dahil olan Ali Akman, Play-Off maçlarında forma şansı bulamazken; ligde ter döktüğü 450 dakikada 2 gol ve bir asist gerçekleştirdi.

Kupa maçlarında da 2 gol atarak, geçtiğimiz sezonu 4 gol ve bir asist ile tamamlayan Ali Akman, bu sezon ilk 11 şansı bulmasının ardından, performansını katlayarak sürdürdü.