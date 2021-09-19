Suudi Arabistan ekibinde 4 resmi maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği kulüp tarafından resmen duyuruldu. Paulinho, Al Ahli formasıyla 2 gol kaydetti.

Al Ahli, Paulinho ile 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı. Temmuz ayında kulüple anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu daha önce Barcelona'da da forma giydi.

Brezilyalı futbolcu Galatasaray 'ın da gündemine gelmiş ancak yüksek maliyet nedeniyle sarı-kırmızılı takım transfere sıcak bakmamıştı.