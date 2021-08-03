Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk gecesi siyah-beyazlıları bir araya getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özaçar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir, Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hakan Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri geceye katıldı.

Kutlama öncesinde Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Çebi, şeref defterini imzaladı. Çebi, “Kurtuluş savaşımızın ve mücadelemizin verildiği bu toprakları ziyaret etmenin onurunu yaşıyorum. Şampiyon olduk, Beşiktaş sensin, şampiyon sensin” ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin Beşiktaş’ı ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmak olduğunu aktaran Çebi, “Gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir görevimiz var. Bazen inanın çok yorulduğumu hissediyorum. Tabi ki Beşiktaş’a hizmet etmek benim için onurdur, şereftir. Gücümün yettiği kadar bu görevi sürdüreceğim, nereye kadar gider bilemiyorum” dedi.

‘Herkese nasip olmaz’

Başkan Ahmet Nur Çebi gecede yaptığı konuşmanın ardından ise davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Beşiktaş’ın Süper Lig ’de elde ettiği şampiyonluğun ezeli rakipleri de sevindirdiğini kaydeden Çebi, “Zor bir sezonu şampiyonlukla üstelik çifte kupayla kapattık. Eğlenmek herkesin hakkı. Beşiktaş şampiyon oldu, Galatasaraylılar mutlu, Fenerbahçeliler mutlu, biz de mutluyuz. O halde her sezon biz şampiyon olalım, herkes mutlu olsun! Bu herkese nasip olmaz, düşünün Beşiktaş şampiyon oluyor, rakiplerimiz de mutlu oluyor” diye konuştu.

'Seba’nın yeri dolmaz’

Başkan Çebi, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın dernek duvarlarını süsleyen tarihi sözlerinin altında poz verdi. Çebi, “Efsane olmak kolay değildir. Seba, Beşiktaş’a yaptıklarıyla, tesislerle ve de sportif başarılarıyla tarihe geçti. Tüm renklerin saygı duyduğu örnek başkandır Seba. Onun yeri doldurulamaz” dedi.

Yalçın’dan büyük katkı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, orijinal kupaların sergilendiği geceye maddi olarak büyük destek verdi. “Gelibolu’ya sevgilerimle” ifadelerini taşıyan Yalçın’ın özel olarak imzaladığı Beşiktaş forması açık artırmada 22 bin 500 liraya alıcı buldu. Bu arada kutlamanın sonunda geceye katkıda bulunan isimlere birer plaket takdim edildi. (Milliyet)