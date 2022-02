Süper Lig 'in 25. haftasının kapanış maçı olan Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem kararları oldukça tartışıldı. Özellikle Adana Demirspor cephesinde başkan Murat Sancak'ın oldukça tepkili demeçlerinin olması ve maç içerisinde tartışmalı kararların verilmesi sonrasında gündem mücadelenin orta hakemi Ali Şansalan oldu.

Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Adana dönüşünde havalimanında Ali Şansalan ve hakem ekibiyle karşılaştı. Orhan Yıldırım, Ali Şansalan ile kısa bir sohbet gerçekleştirerek maç ile ilgili gelen tepkilere bir nevi yanıt vermiş oldu.

İşte Orhan Yıldırım'ın köşe yazısında bahsettiği Ali Şansalan sohbetinin detayları:

Evet. Hakemler bu sezon başarılı değiller. Hem de VAR'a rağmen. Takımlar da öyle. Zira ligde zirve yapayalnız. Heyecan, futbol ve tüm türevleri yok denecek kadar az. Kırk yılda bir güzel maç oluyor. Orada bile başkan ve yöneticiler hakemlere sallayıp maçın önüne geçiyorlar. Dün Adana dönüşü Adana Demirspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ve ekibiyle havaalanında karşılaştık. Önce şunu belirtelim. Saygılı, konuşurken insanın gözünün içine bakan, pırıl pırıl insanlar... Şansalan’a , “Hocam her dakikası aksiyon dolu maçtan sonda bile en üst düzeyde eleştiri aldınız...” demeye kalmadı.

Yazma gereği duydum

Hoca dert küpü... “Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler. Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada” dedi. Farklı konular da sohbete dahil oldu. Bunu yazıp yazmama konusunda kararsız kaldım. Ama ‘Yiğidi vur, hakkını ver’ demişler. Tüm hakem camiası adına bir söz hakkı da olmalı mantığı ile affına sığınıp yazma gereği duydum.