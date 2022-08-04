Son dakika haberi! A Milli takımda Ömer Faruk Yurtseven depremi

EuroBasket 2022'de boy gösterecek olan ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde de mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız'da kriz...

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da toplanan 12 Dev Adam hazırlıklarına başlarken, başantrenörümüz Ergin Ataman'ın açıkladığı aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven'in Bormio'daki kampa izinsiz olarak katılmadığı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA ) Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve yoğun temposunda milli takımda yer almak istemediğini açıkladığı da gelen haberler arasında.

Başarılı oyuncu daha önce de A Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılmamış ve bir süre Ay-Yıldızı formayı giyememişti. (Eurohoops)