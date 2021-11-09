Son dakika haberi: 9 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 359.560 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.662 yeni vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetti, 28.859 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı.'' ifadelerini kullandı.