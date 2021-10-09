Son dakika haberi: 9 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 9 Ekim verilerine göre, 348.856 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.645 yeni vaka tespit edilirken 206 kişi hayatını kaybetti. 24.217 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!'' ifadelerini kullandı.